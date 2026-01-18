Цены на поездки к Чёрному морю в Омске выросли на 10,6%

Омскстат сообщил о росте стоимости туристических поездок на Черноморское побережье России. С 26 декабря 2025 года по 12 января 2026 года средняя цена увеличилась на 10,6% и составила 38 336,52 рубля.
Подорожание коснулось и зарубежных направлений. По данным статистики, поездка в Объединённые Арабские Эмираты за тот же период подорожала на 1,79%, до 57 627,33 рубля.
Напомним, стоимость поездок к Чёрному морю начала расти ещё в конце 2025 года. В ноябре цены увеличились на 14,9% по сравнению с октябрём. При этом туры за границу, в том числе в Египет, Турцию и ОАЭ, в тот период, наоборот, дешевели.
Добавим, что прямое авиасообщение из Омска в Турцию временно приостановлено. Возобновление рейсов ожидается в апреле 2026 года.