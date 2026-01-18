Ричмонд
В Москве ожидаются облачность и до 11 градусов мороза

В Подмосковье температура будет колебаться от минус 14 до минус 9 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 61% 760 мм рт. ст. +5°
Источник: AP 2024

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Облачность, без осадков и температура до минус 11 градусов ожидаются в Москве 18 января. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 11 до минус 9 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься также до минус 11 градусов. Ветер западный, 4−9 м/с. Атмосферное давление составит около 767 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от минус 14 до минус 9 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься также до отметки минус 14 градусов.