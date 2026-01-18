Ричмонд
Журова предложила забыть о теннисистке Касаткиной, сменившей гражданство

Теннисистка Дарья Касаткина сообщила в соцсетях о смене гражданства на австралийское. Комментируя ситуацию, олимпийская чемпионка, депутат ГД Журова предложила перестать вспоминать об этой спортсменке.

Источник: Аргументы и факты

На своей странице в соцсети теннисистка Дарья Касаткина сообщила о смене гражданства на австралийское. В комментарии aif.ru олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова призвала перестать обращать внимание на эту спортсменку и предать ее забвению.

«На это не надо вообще обращать внимание. Забвение — это хуже, чем что-либо. Касаткина уже в том возрасте, когда в сборную России, она, скорее всего, уже и не попала бы. Многие эксперты, именно специалисты по теннису, говорят о том, что для сборной это не потеря», — сказала она.

Журова отметила, что Касаткина уже заканчивает спортивную карьеру и может ехать и жить там, где захочет.

«Она делает какие-то заявления в своих соцсетях, не стоит это тиражировать, это ненужная пропаганда того, что не надо пропагандировать. Поэтому не нужно уделять внимание», — добавила парламентарий.

Ранее комментируя решение Касаткиной сменить гражданство, Журова отметила, что спортсменка давно не живет в России и ее воспитывала другая страна, привив «ценностные вещи, совершенно с нами не подходящие».