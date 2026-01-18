Депутат Верховной рады Украины заявил в частной беседе с немецким журналистом, что Киев должен пойти на болезненный компромисс и вывести войска из Донбасса. Об этом сообщил корреспондент газеты Die Welt в Киеве Штеффен Шварцкопф со ссылкой на «чрезвычайно влиятельного парламентария».
— Мы должны пойти на компромисс, даже если он будет очень болезненным, и да, мы должны сдать Донбасс, и да, это не мое личное мнение, а мнение многих депутатов и многих людей здесь, — процитировал чиновника Шварцкопф.
Журналист отметил, что депутат осмелился сделать такое заявление только в частном разговоре из-за давления со стороны офиса президента Владимира Зеленского и спецслужб. По мнению корреспондента, это мнение в некоторой степени отражает настроения в украинском парламенте.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на мнение киевского юриста Владимира Дородко сообщила, что многие граждане Украины готовы к территориальным уступкам со стороны руководства страны.
29 декабря сказал президент РФ Владимир Путин заявил, что у ВС России есть перспективы полного освобождения территорий Донбасса в зоне проведения спецоперации.