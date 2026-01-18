В России улучшат права авиапассажиров: какие изменения правил перелётов вступают в силу с 1 марта

«Впервые в правилах детально закрепляется обязанность перевозчика заранее информировать пассажира об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств», — уточнил депутат.
Отмечается, что в рамках поправок для семей с детьми вводится обязательное предоставление смежных мест на борту самолета детям младше 12 лет и их сопровождающим без взимания доплаты. Порядок выделения таких мест будет четко регламентирован.
Кроме этого, авиакомпании будут должны сообщать пассажирам, как вернуть билет и деньги. Например, причинами могут стать болезнь или форс-мажор. Якубовский подчеркнул, что эта обязанность впервые детально закрепляется в правилах.
С началом вести также вводится конкретный критерий. Если рейс задержится более чем на 30 минут, пассажир сможет вернуть деньги. Помимо этого, детально будут регламентированы обязанности перевозчика. При задержках он должен обеспечивать пассажиров водой, питанием и размещением.
Парламентарий считает, что изменения преследуют две цели. Во-первых, сделать права пассажиров более понятными и предсказуемыми. Во-вторых, четко зафиксировать обязанности авиакомпаний.
На днях Минтранс РФ заявил, что унификация правил провоза ручной клади может усложнить процесс.
Ранее идею введения единых стандартов ручной клади для всех авиаперевозчиков предложила Надежда Школкина — первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.
В Минтрансе полагают, что действующие правила практичнее и сбалансированнее.
Кроме этого, с января 2026 года начали действие обновленные правила провоза пауэрбанков и гаджетов с литиевыми батареями в самолетах.
По новым правилам, пауэрбанки можно перевозить только в салоне самолета. Во время критических фаз полета — руление, взлет, посадка — запрещается использовать их для зарядки. Размещать устройства можно исключительно под креслом или в кармане спинки впередистоящего кресла.