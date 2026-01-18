В России улучшат права авиапассажиров: какие изменения правил перелётов вступают в силу с 1 марта

По новым правилам, пауэрбанки можно перевозить только в салоне самолета. Во время критических фаз полета — руление, взлет, посадка — запрещается использовать их для зарядки. Размещать устройства можно исключительно под креслом или в кармане спинки впередистоящего кресла.