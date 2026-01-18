Военные РФ уничтожили подземный опорный пункт ВСУ у Купянска

Российские военнослужащие ликвидировали опорники, в том числе подземный опорный пункт Вооружённых сил Украины в районе Купянска в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли операторы FPV-дронов войск беспилотных систем российской группировки войск «Запад». Были использованы тяжёлые ударные беспилотные летательные аппараты на оптоволокне «Упырь».
«Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск “Запад” при выполнении боевых задач уничтожили подземные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что в ходе продвижения вглубь обороны украинских войск штурмовики РФ столкнулись с сопротивлением, противник вёл огонь с огневых позиций подземного опорного пункта, в связи с чем командование решило применить ударные дроны «Упырь».
Напомним, в ноябре начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что российские военные планируют уничтожить группировку Вооружённых сил Украины под Купянском в январе-феврале.