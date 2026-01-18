Сорвали планы у Купянска: кадры взрыва в тайном бункере потрясли НАТО и ВСУ

Российские военные нанесли высокоточный удар по тайному командному штабу Вооруженных сил Украины, расположенному под Купянском в Харьковской области. В Минобороны РФ сообщили, что при выполнении задачи был задействован самоходный миномет 2С4 «Тюльпан».
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru рассказал, где находился тайный штаб и чем ликвидация бункера обернется для ВСУ.
Мощный удар поразил укрепленный бункер.
Попов, комментируя прицельный удар российских военных, подчеркнул, что подобные командные пункты организуются в непосредственной близости от линии фронта, на удалении примерно 25−30 километров. Это позволяет командованию оперативно управлять войсками непосредственно на месте.
Примечательно, что в этой близости от линии боевого соприкосновения есть и существенные минусы. Один из них заключается в том, что поражение штаба мгновенно парализует боевиков ВСУ.
«“Тюльпан” — мина очень мощная, большого диаметра и калибра, может пробивать грунт примерно на метр-два и там уже взрываться. Что касается самого штаба, то это любое укрытие временного характера, оно может быть из бетонных перекрытий, не очень мощных, или из дерева. Внутри они, как правило, утепленные, отделанные, заглубляют их метра на два, не больше, еще земля насыпается», — рассказал Попов.
Удар по штабу стал результатом успешной работы российской разведки.
Генерал Попов отметил, что успех всей операции стал возможен, в том числе, благодаря слаженной работе российской разведки, которая своевременно обнаружила объект и предоставила его точные координаты.
По словам Попова, обычно эта схема реализуется следующим образом. После доклада разведки об обнаружении подобных целей в дело вступают либо минометные системы, такие как упомянутый выше «Тюльпан», либо авиация, применяющая планирующие бомбы, например, ФАБ-500 или ФАБ-1500.
Важность уничтожения тайного штаба ВСУ заключается еще и в том, что именно там решаются многие текущие вопросы.
«Подобные штабы располагаются в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Отсюда осуществляется управление войсками, как говорится, на месте. Это очень важное для ВСУ место. Здесь решаются все текущие вопросы: какой оборонительный рубеж создать, как маневрировать личным составом, какую разведгруппу отправить для проверки какой-либо информации, сколько и на каких направлениях поставить снайперов. Там же решаются вопросы по беспилотникам: откуда и сколько отправить. Это живой командный пункт, поэтому вопросов там очень много решается», — пояснил генерал.
Зачастую в подобных подземных штабах развертывают пункты управления беспилотниками. Последние также являются ключевыми для российских военных целями.
ВСУ ослеплены и оглушены.
Попов подчеркнул, что из разбитого штаба украинское командное осуществляло координацию боевиков.
«На купянском направлении сейчас идут ожесточенные бои. А нанесение удара по болевой точке приведет к потере координации ВСУ. Пусть всего на 3−5 часов, но в условиях боевых действий это критически важный временной отрезок. Без командного штаба украинские подразделения становятся оглохшими и ослепшими. Им трудно ориентироваться. Такие удары замедляют украинскую армию», — добавил военный эксперт.
Генерал добавил, что в таких штабах обычно расположен и узел связи, через который отслеживается ситуация, отдаются приказы об укрытии личного состава, решаются вопросы логистики, снабжения боеприпасами и эвакуации раненых.
Ранее стало известно, что новое супероружие РФ вызвало панику у НАТО и ВСУ.