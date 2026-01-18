Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение скорее объявят тотальную мобилизацию, чем пойдут на поиск мирных путей. С таким заявлением выступил лидер движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
— Наркофюрер и его подельники подпишут скорее тотальную мобилизацию всех оставшихся украинцев и отправят их на верную смерть, чем пойдут на поиск путей мира, — отметил политик в интервью ТАСС.
По мнению Медведчука, ситуация зашла слишком далеко, и руководство страны втянуло народ в катастрофу. Он подчеркнул, что для окружения Зеленского война стала спасительным кругом, за который они цепляются, не считаясь с жертвами среди мирного населения. Политик также добавил, что за эти действия украинским лидерам «придется отвечать так или иначе».
12 января стало известно, что Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране на три месяца. Рада должна рассмотреть эти документы на очередной пленарной неделе. Режим продлевается уже в 18-й раз начиная с февраля 2022 года. Из-за этого в стране не могут провести парламентские, президентские и местные выборы.