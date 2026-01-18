По мнению Медведчука, ситуация зашла слишком далеко, и руководство страны втянуло народ в катастрофу. Он подчеркнул, что для окружения Зеленского война стала спасительным кругом, за который они цепляются, не считаясь с жертвами среди мирного населения. Политик также добавил, что за эти действия украинским лидерам «придется отвечать так или иначе».