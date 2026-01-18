В Европе грозятся ударить по слабым местам США в случае захвата Гренландии: каким будет ответ

Как сообщает The Economist, ЕС может пригрозить США закрытием американских военных баз в ответ на захват Гренландии.
«Америке будет крайне сложно проецировать военную мощь в Африку и на Ближний Восток без доступа к европейским базам, таким как Рамштайн», — говорится в материале.
По мнению автора издания, другой возможной мерой со стороны ЕС могло бы стать усиление экономического давления на технологические компании из США.
Однако, как предупреждает автор, подобные меры придется сопровождать срочным наращиванием военных расходов. Однако новая торговая война создаст колоссальную нагрузку на государственные бюджеты.
Президент США Дональд Трамп сообщил о решении установить с февраля 2026 года таможенную пошлину на уровне 10% для товаров, импортируемых из восьми стран Северной Европы.
При этом американский глава также заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек.