18 и 19 января омичи окунутся в крещенские купели

Крещенские купания в Омске начнутся уже сегодня на Зелёном острове. В 13:00 стартует крестный ход, после чего митрополит Омский и Прииртышский Дионисий совершит чин освящения воды. Верующие смогут принести с собой воду для освящения, а с 14:00 и до 23:00— окунуться в специально подготовленные проруби. 19 января купания начнутся с 9:00 и продолжатся до 20:00.