18 и 19 января омичи окунутся в крещенские купели

Верующие смогут принести с собой воду для освящения, а с 14:00 — окунуться в специально подготовленные проруби.

Источник: Аргументы и факты

Крещенские купания в Омске начнутся уже сегодня на Зелёном острове. В 13:00 стартует крестный ход, после чего митрополит Омский и Прииртышский Дионисий совершит чин освящения воды. Верующие смогут принести с собой воду для освящения, а с 14:00 и до 23:00— окунуться в специально подготовленные проруби. 19 января купания начнутся с 9:00 и продолжатся до 20:00.

Ранее был опубликован список официально разрешённых купелей. При этом организаторы отказались от проведения мероприятия по адресу 3-я Островская, 2Е (оздоровительно-спортивный комплекс «Кедровый рай»). По этому адресу купаний не будет.

Более 400 сотрудников МЧС России и других служб обеспечат безопасность во время крещенских купаний в Омской области. Для оперативного реагирования будет задействовано 150 единиц специальной техники.

Ранее на нашем сайте мы давали простые советы, как окунуться в проруби безопасно, и рассказывали, кому точно нельзя нырять.