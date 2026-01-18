Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: в двух районах Ростовской области отразили атаку с воздуха

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что атака украинских войск отражена в двух районах региона. Речь идёт о Милютинском районе и городе Каменск-Шахтинском.

«Минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах — Милютинском и городе Каменск-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте бдительны!», — написал губернатор Ростовской области в Telegram.

Напомним, в ночь на субботу российские военные ликвидировали 99 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. 29 беспилотников были нейтрализованы в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу военные РФ отразили атаку украинских беспилотников в шести районах Ростовской области.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше