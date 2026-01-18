Слюсарь: в двух районах Ростовской области отразили атаку с воздуха

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что атака украинских войск отражена в двух районах региона. Речь идёт о Милютинском районе и городе Каменск-Шахтинском.
«Минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах — Милютинском и городе Каменск-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте бдительны!», — написал губернатор Ростовской области в Telegram.
Напомним, в ночь на субботу российские военные ликвидировали 99 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. 29 беспилотников были нейтрализованы в Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу военные РФ отразили атаку украинских беспилотников в шести районах Ростовской области.