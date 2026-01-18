Эксперт Подольская: В 2026 году россиян ждут 118 выходных и праздничных дней

В 2026 году россияне смогут отдыхать 118 дней, включая выходные и праздники, а рабочих дней будет 247. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
— Согласно производственному календарю, в 2026 году предусмотрено 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней, — сообщила эксперт.
Она отметила, что соотношение выходных к рабочим дням составляет примерно один к двум.
При этом, как уточнила Подольская, период ежегодного оплачиваемого отпуска в это число не входит, поэтому общая продолжительность отдыха может увеличиться еще как минимум на 28 дней, передает РИА Новости.
Период каникул в честь Нового года, который продлился 12 дней, подошел к концу. Следующие длинные выходные ждут россиян с 21 по 23 февраля включительно в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что граждан ждет год без шестидневных рабочих недель.
Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в свою очередь уверен, что введение четырехдневной рабочей недели для всех работников в России в настоящее время не представляется возможным.