Русский Starlink: РФ выводит в космос спутники, которые будут видеть всё

Узнайте, как серийное производство спутников «Зоркий» в 2026 году повысит точность ударов в зоне СВО, создаст 3D-карты для дронов и поможет в гражданских сферах.

Источник: Аргументы и факты

Грядет революция на отечественном космическом рынке. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов анонсировал, что в 2026 году в России стартует серийное производство спутников «Зоркий».

Многие сразу окрестили их российским ответом Starlink, однако, как пояснил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, сравнение не совсем корректно.

«Спутники “Зоркий” лишь отчасти являются аналогами Starlink. Они выполняют немного другие функции», — отмечает Кнутов. Если основная задача Starlink — обеспечение широкополосного интернета, то российские аппараты заточены под дистанционное зонзирование Земли с беспрецедентной детализацией.

Это сверхкомпактные космические аппараты, несущие камеру-телескоп с разрешением высокой точности.

Цифровой щит и меч: военное применение группировки.

Планируется, что на орбиту будет выведено более 300 таких спутников. И их роль в зоне специальной военной операции сложно переоценить. Главная миссия — создание актуальнейших цифровых карт местности.

«Они будут производить съемку земной поверхности с высоким разрешением и в 3D-формате. Таким образом будут формироваться цифровые карты, которые можно будет закладывать в беспилотники, крылатые ракеты, а также использовать данные для организации обороны», — подчеркивает Юрий Кнутов.

Проще говоря, «Зоркий» станет «всевидящим оком» для высокоточного оружия. Съемка в 3D позволит учитывать не только координаты цели, но и рельеф, что критически важно для планирования операций.

«Кроме того, эти карты помогут наносить более точные ракетные удары по позициям противника», — добавляет эксперт.

Это означает качественно новый уровень эффективности при сокращении рисков для личного состава.

Двойное назначение: мирные профессии «военных» спутников.

Однако было бы ошибкой считать «Зоркий» сугубо военным проектом. Как акцентирует Кнутов, это спутники двойного назначения, и их гражданский потенциал огромен.

«Это спутники двойного назначения, они будут использоваться и для гражданских нужд. Их можно применять и в строительстве, и при контролировании лесных пожаров, наводнений, для проверки состояния урожая. Они же во многом могут помочь при решении экологических вопросов», — пояснил эксперт.

Регулярная детальная съемка из космоса позволит мониторить состояние инфраструктуры, оперативно выявлять незаконные постройки или вырубки, прогнозировать урожайность сельхозугодий и быстро реагировать на природные ЧС.

Таким образом, спутники станут мощным инструментом для цифровизации экономики и повышения безопасности страны.

Космический конвейер: что ждет нас в 2026 году?

Анонсированный старт серийного производства в 2026 году — ключевой момент. Он означает переход от штучных, опытных образцов к созданию полноценной орбитальной группировки в сжатые сроки.

«Запуск этих спутников играет ключевую роль и в военной, и в гражданских сферах», — резюмирует Юрий Кнутов.

Как отметил глава «Роскосмоса»: «Это аппарат, который снимает из космоса — и на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты».

Это основа для будущих автономных систем — от логистики до транспорта.