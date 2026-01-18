Русский Starlink: РФ выводит в космос спутники, которые будут видеть всё

Грядет революция на отечественном космическом рынке. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов анонсировал, что в 2026 году в России стартует серийное производство спутников «Зоркий».
Многие сразу окрестили их российским ответом Starlink, однако, как пояснил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, сравнение не совсем корректно.
«Спутники “Зоркий” лишь отчасти являются аналогами Starlink. Они выполняют немного другие функции», — отмечает Кнутов. Если основная задача Starlink — обеспечение широкополосного интернета, то российские аппараты заточены под дистанционное зонзирование Земли с беспрецедентной детализацией.
Это сверхкомпактные космические аппараты, несущие камеру-телескоп с разрешением высокой точности.
Цифровой щит и меч: военное применение группировки.
Планируется, что на орбиту будет выведено более 300 таких спутников. И их роль в зоне специальной военной операции сложно переоценить. Главная миссия — создание актуальнейших цифровых карт местности.
«Они будут производить съемку земной поверхности с высоким разрешением и в 3D-формате. Таким образом будут формироваться цифровые карты, которые можно будет закладывать в беспилотники, крылатые ракеты, а также использовать данные для организации обороны», — подчеркивает Юрий Кнутов.
Проще говоря, «Зоркий» станет «всевидящим оком» для высокоточного оружия. Съемка в 3D позволит учитывать не только координаты цели, но и рельеф, что критически важно для планирования операций.
«Кроме того, эти карты помогут наносить более точные ракетные удары по позициям противника», — добавляет эксперт.
Это означает качественно новый уровень эффективности при сокращении рисков для личного состава.
Двойное назначение: мирные профессии «военных» спутников.
Однако было бы ошибкой считать «Зоркий» сугубо военным проектом. Как акцентирует Кнутов, это спутники двойного назначения, и их гражданский потенциал огромен.
«Это спутники двойного назначения, они будут использоваться и для гражданских нужд. Их можно применять и в строительстве, и при контролировании лесных пожаров, наводнений, для проверки состояния урожая. Они же во многом могут помочь при решении экологических вопросов», — пояснил эксперт.
Регулярная детальная съемка из космоса позволит мониторить состояние инфраструктуры, оперативно выявлять незаконные постройки или вырубки, прогнозировать урожайность сельхозугодий и быстро реагировать на природные ЧС.
Таким образом, спутники станут мощным инструментом для цифровизации экономики и повышения безопасности страны.
Космический конвейер: что ждет нас в 2026 году?
Анонсированный старт серийного производства в 2026 году — ключевой момент. Он означает переход от штучных, опытных образцов к созданию полноценной орбитальной группировки в сжатые сроки.
«Запуск этих спутников играет ключевую роль и в военной, и в гражданских сферах», — резюмирует Юрий Кнутов.
Как отметил глава «Роскосмоса»: «Это аппарат, который снимает из космоса — и на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты».
Это основа для будущих автономных систем — от логистики до транспорта.