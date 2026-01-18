Ученые объяснили механизм прокрастинации в человеческом мозге

Из публикации следует, что в ходе экспериментов специалисты обнаружили особую нейронную связь, которая блокирует начало выполнения неприятных или стрессовых задач. Эксперименты на обезьянах показали, что при разрушении данной нейронной связи у приматов наблюдалось снижение избегающего поведения: животные демонстрировали готовность выполнять задания, сопряжённые с умеренно неприятными ощущениями.