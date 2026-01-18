Ричмонд
Ученые объяснили механизм прокрастинации в человеческом мозге

Исследователи из Университета Киото выявили в человеческом мозге своеобразный «тормоз мотивации», который лежит в основе прокрастинации.

Источник: Аргументы и факты

Исследователи из Университета Киото выявили в человеческом мозге своеобразный «тормоз мотивации», который лежит в основе прокрастинации. Результаты соответствующего исследования публикует журнал BBC Science Focus.

Из публикации следует, что в ходе экспериментов специалисты обнаружили особую нейронную связь, которая блокирует начало выполнения неприятных или стрессовых задач. Эксперименты на обезьянах показали, что при разрушении данной нейронной связи у приматов наблюдалось снижение избегающего поведения: животные демонстрировали готовность выполнять задания, сопряжённые с умеренно неприятными ощущениями.

Анализ показал, что регуляцию механизма обеспечивают две структуры мозга: вентральный стриатум (ВС) и вентральный паллидум (ВП). Первая область задействована в оценке вознаграждения и мотивации и передает сигнал второй в случае, если ситуация кажется стрессовой.

Напомним, ранее сообщалось, что группа ученых установила связь между чрезмерным приемом антибиотиков и ухудшением психоэмоционального состояния.