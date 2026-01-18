Студентку Таймырского колледжа на полгода оставили без стипендии

Прокуратура помогла студентке из северного поселка Попигай вернуть стипендию. В надзорное ведомство обратилась мама девочки, которая учится в Таймырском колледже. Женщина рассказала, что ее дочь уже полгода как не видит своей академической стипендии.
Проверка показала, что у девушки нет задолженностей по учебе, успеваемость отличная, приказ о назначении стипендии с надбавкой был издан. Однако в сводных платежных документах и, как следствие, в банковских реестрах ее фамилии не оказалось.
Оказалось, что исполняющая обязанности завотделением ошиблась при работе с электронными системами. Эта оплошность на полгода лишила студентку выплат.
Прокурор объявил ей замечание, директор колледжа получил представление. Вскоре все было исправлено: в декабре 2025 года студентке выплатили всю причитающуюся за полгода сумму.