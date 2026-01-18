Часть омичей из Центрального округа останется без воды в конце января

АО «ОмскВодоканал» сообщило о предстоящих отключениях холодного водоснабжения в связи с плановыми ремонтами на сетях. Работы затронут адреса в Центральном округе города.
25 января (воскресенье) с 11:00 до 19:00 не будет воды по адресу:
ул. 18-я Амурская, 1.
27 января (вторник) с 11:00 до 19:00 воды не будет в 28 административных зданиях и на одном социальном объекте. Отключения затронут следующие адреса:
ул. Зелёная, 13 (левый ввод), 14, 15, 16, 18 к.1, 20; ул. 22-го Партсъезда, 97/1, 97 б/1, 97в/1, 97в/2, 100 к.2, 100 б, 100 б/2, 100/3, 103а, 103а к.5, 103 В, 103 г, 103 к.1, 103 б, 105, 105а; ул. Успешная, 51, 53; ул. Раздольная, 1, 1 к.3, 1 к.4, 1 б, 1 г; СТ «Березка»; частный сектор по 1-му, 2-му и 3-му Зелёному проезду; ул. Раздольная, 4 ВРК и частный сектор.
29 января (четверг) с 11:00 до 19:00 воды не будет по адресам:
ул. 33-я Северная, 140, 142, 144, 146.
Жителей просят заранее запастись необходимым количеством воды и с пониманием отнестись к временным неудобствам.