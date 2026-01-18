Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в ближайшие три дня прогнозируется морозная погода

Похолодает до −23°.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 61% 760 мм рт. ст. +5°
Источник: РИА "Новости"

По информации Башгидрометцентра, сегодня, 18 января, существенных осадков не ожидается, днем по северу пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха днем составит −9,-14°.

В понедельник, 19 января, ожидается небольшой снег, местами до умеренного, по югу республики без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут −11,-16°, при прояснениях до −21°, днем −7,-12°.

Во вторник, 20 января, прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью −13,-18°, при прояснениях до −23°, днем −7,-12°.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе начнут освящать крещенские купели.