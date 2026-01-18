В Башкирии в ближайшие три дня прогнозируется морозная погода

По информации Башгидрометцентра, сегодня, 18 января, существенных осадков не ожидается, днем по северу пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха днем составит −9,-14°.
В понедельник, 19 января, ожидается небольшой снег, местами до умеренного, по югу республики без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут −11,-16°, при прояснениях до −21°, днем −7,-12°.
Во вторник, 20 января, прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью −13,-18°, при прояснениях до −23°, днем −7,-12°.
