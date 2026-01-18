Ричмонд
Силовики проводят рейды в Ангрене и Алмалыке против группировок, занимающихся незаконным оборотом драгоценных металлов

Vaib.uz (Узбекистан. 18 января). Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана совместно с ГУВД Ташкентской области проводят оперативные рейды, направленные на оздоровление криминогенной обстановки и пресечение деятельности преступных групп, причастных к незаконному обороту драгоценных металлов.

Оперативно-розыскные мероприятия проходят на территории Ахангаранского района, а также в городах Ангрен и Алмалык.

В ходе рейдов из домов 9 граждан были изъяты в общей сложности 17,5 тонны песка и камней, содержащих драгоценные металлы, оборудование, используемое для их обработки, 135 граммов золота, 25 граммов наркотического средства «марихуана», одно охотничье оружие и 42 единицы боеприпасов.

В настоящее время все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. По фактам выявленных нарушений проводятся доследственные проверочные мероприятия.