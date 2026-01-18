Силовики проводят рейды в Ангрене и Алмалыке против группировок, занимающихся незаконным оборотом драгоценных металлов

В ходе рейдов из домов 9 граждан были изъяты в общей сложности 17,5 тонны песка и камней, содержащих драгоценные металлы, оборудование, используемое для их обработки, 135 граммов золота, 25 граммов наркотического средства «марихуана», одно охотничье оружие и 42 единицы боеприпасов.