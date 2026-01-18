Переехал и исцелился от рака легкого: онколог оценил уникальную победу

Западные СМИ сообщили об уникальном случае исцеления от одной из самых сложных и опасных форм онкологии — рака легкого. 65-летнему американцу греческого происхождения Стаматису Мораитису врачи сообщили о его диагнозе и о том, что ему осталось около полугода. Мужчина отказался от лечения и уехал на родину — остров Икария. Вопреки прогнозам врачей Мораитис прожил еще 40 лет, выращивая овощи и ухаживая за виноградником.
Эту историю чудесного исцеления и победы над раком оценил для aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
Диагноз оказался ложным.
Черемушкин отметил, что есть две версии, которые могут объяснить этот уникальный случай.
«Такие чудеса были особенно часто в прошлые годы, когда не могли точно доказать, что это рак, потому что многие заболевания инфекционного и неинфекционного происхождения, профессиональные, связанные работой в сложных условиях, с углем, пылью, да, вызывают изменения, которые клинически похожи на рак легкого. Современные методы исследования позволяют с хорошей вероятностью поставить диагноз, а те, которые использовались 40 лет назад, не были настолько точными. В первую очередь надо рассматривать версию ошибки при постановке диагноза», — отметил он.
По словам Черемушкина, в пользу этой версии говорит смена места жительства Мораитиса, который переселился на остров, где климат и экология существенно отличались от того места, где он жил ранее.
«История со сменой климата и исцелением после переезда на остров говорит в пользу версии, что там была не опухолевая патология, а какая-нибудь инфекционная с каким-нибудь ауто или аллергическим компонентом, потому что были выраженные изменения, которые очень похожи на рак. Но что-либо доказать, опровергнуть или подтвердить мы не можем», — добавил врач.
Чуло спонтанной регресси.
При этом Черемушкин не отрицает, что диагноз мог быть установлен верно и могло иметь место чудо спонтанной регрессии.
«Если рассматривать с точки зрения, что действительно был рак, и вдруг он выздоровел, то тут надо разбираться. Есть случаи, когда в онкологии говорят о таком понятии, как спонтанная регрессия. То есть без усилий или с усилиями, не сопоставимыми с ожидаемым результатом, вдруг опухоль начинает развиваться обратно, исчезают метастазы. Пока механизм спонтанной регрессии не раскрыт», — отметил онколог.
Рак — это сбой в программе.
Эксперт, объясняя механизм развития онкологии, сравнил человеческий организм с компьютером, а болезни, по словам Черемушкина, являются проявлением сбоя в его работе.
«Сбой программы, который связан с онкологией, это сложная вещь Пока никаких закономерностей чётких не выявлено, но мы движемся в ту сторону, потому что современные все успехи онкологии связаны с восстановлением регулирующих свойств иммунной системы либо с точечным воздействием на информационные каналы, которые поддерживают неконтролируемое деление. Кто сумеет перепрограммировать вот этот неконтролируемый рост, тот будет победителем», — резюмировал онколог.