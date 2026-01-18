Переехал и исцелился от рака легкого: онколог оценил уникальную победу

«Такие чудеса были особенно часто в прошлые годы, когда не могли точно доказать, что это рак, потому что многие заболевания инфекционного и неинфекционного происхождения, профессиональные, связанные работой в сложных условиях, с углем, пылью, да, вызывают изменения, которые клинически похожи на рак легкого. Современные методы исследования позволяют с хорошей вероятностью поставить диагноз, а те, которые использовались 40 лет назад, не были настолько точными. В первую очередь надо рассматривать версию ошибки при постановке диагноза», — отметил он.