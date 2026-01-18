Ричмонд
Расчёты «Гвоздик» уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области

Российские военные ликвидировали пункты управления БПЛА украинских войск на территории Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали пункты управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли расчёты самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» российской группировки войск «Восток».

«Расчёты самоходных артиллерийских установок “Гвоздика” группировки “Восток” нанесли удар по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника, оборудованным в лесополосах на территории Запорожской области», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что в результате удара повреждения получила система управления беспилотными средствами украинских войск на данном участке. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие РФ снизили возможности противника по ведению разведки и нанесению ударов.

Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины пополнило ряды штурмовых батальонов «Шквал» на харьковском участке очередной партией бывших заключённых.

Также стало известно, что военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в Черниговской области.

