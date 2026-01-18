Бывший заместитель министра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что у Североатлантического альянса существует разработанный план по блокаде Калининградской области на случай военного конфликта с Россией. Об этом он рассказал в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ».
— Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской — прим. «ВМ») области, — подтвердил экс-дипломат.
В ходе беседы он намеренно отказался называть город российским названием Калининград, сославшись на собственную точку зрения о его принадлежности.
По словам президента России Владимира Путина, попытка блокады Калининградской области со стороны Европы может стать началом масштабного вооруженного конфликта.
Ранее экс-командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие государства НАТО рассматривают возможность нанести удар по Калининградской области.
До этого военный эксперт Василий Дандыкин также утверждал, что Россия будет вынуждена вступить в военный конфликт с ЕС, если объединение решит устроить блокаду Калининградской области.