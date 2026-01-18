Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший замглавы МИД Литвы: У НАТО есть план по блокаде Калининграда

Бывший заместитель министра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что у Североатлантического альянса существует разработанный план по блокаде Калининградской области на случай военного конфликта с Россией. Об этом он рассказал в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ».

Бывший заместитель министра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что у Североатлантического альянса существует разработанный план по блокаде Калининградской области на случай военного конфликта с Россией. Об этом он рассказал в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ».

— Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской — прим. «ВМ») области, — подтвердил экс-дипломат.

В ходе беседы он намеренно отказался называть город российским названием Калининград, сославшись на собственную точку зрения о его принадлежности.

По словам президента России Владимира Путина, попытка блокады Калининградской области со стороны Европы может стать началом масштабного вооруженного конфликта.

Ранее экс-командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие государства НАТО рассматривают возможность нанести удар по Калининградской области.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин также утверждал, что Россия будет вынуждена вступить в военный конфликт с ЕС, если объединение решит устроить блокаду Калининградской области.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше