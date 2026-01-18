В Госдуме объяснили, почему необходим запрет продажи вейпов на остановках

Парламентарий напомнила, что в России с 1 сентября начнут действовать ограничения на продажу табачной и никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. По ее словам, это коснется сигарет, вейпов, кальянов и других аналогичных устройств. Она добавила, что исключение будет сделано только для небольших населенных пунктов, где такой торговый объект может быть единственным.