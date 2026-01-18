Защита святой воды: все ответы, правила и запреты на Крещение в 2026 году

Священник объясняет, что освящение — это не магический процесс, связанный с датой, а церковное таинство, совершаемое через молитву. Если бы дату праздника перенесли, то и чин освящения воды совершался бы в новый день. Таким образом, надеяться на автоматическую святость водопроводной воды — заблуждение. Чтобы набрать святой воды, нужно прийти в храм на праздничное богослужение, где над ней будет совершен специальный молебен.