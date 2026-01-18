Защита святой воды: все ответы, правила и запреты на Крещение в 2026 году

Один из самых почитаемых праздников в православии — Крещение Господне — окутан множеством народных традиций и верований. Самые распространенные из них прокомментировали aif.ru эксперты: настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов и терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Вся ли вода в Крещение святая?
Самое распространенное из народных верований гласит, что в ночь на 19 января вся вода, даже из-под крана, становится святой. Так ли это на самом деле? Настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов, в беседе с aif.ru дал однозначный ответ.
«Разговоры о том, что на Крещение вся вода становится святой — это, к сожалению, очень частая ошибка и суеверие. Вода святой становится не потому что наступает конкретный день по календарю, праздник, а после определенного действия над водой со стороны священнослужителей», — подчеркивает отец Максим.
Священник объясняет, что освящение — это не магический процесс, связанный с датой, а церковное таинство, совершаемое через молитву. Если бы дату праздника перенесли, то и чин освящения воды совершался бы в новый день. Таким образом, надеяться на автоматическую святость водопроводной воды — заблуждение. Чтобы набрать святой воды, нужно прийти в храм на праздничное богослужение, где над ней будет совершен специальный молебен.
Может ли святая вода испортиться?
Еще одно распространенное мнение — святая вода никогда не портится. Многие верующие уверены, что ее главное свойство — долго сохраняться. Священник Максим Портнов опровергает и это утверждение, призывая к более глубокому пониманию.
«Очень часто считают главным свойством святой воды то, что она, в отличие от обычной, не портится. На самом деле это совершенно не так. С православной точки зрения святая вода портится, если люди неблагоговейно к ней относятся», — объясняет он.
То есть, отношение к святыне должно быть бережным и благоговейным. Хранение воды в грязной посуде, небрежное обращение недопустимо. Это напоминание о том, что святыня требует уважительного и осознанного отношения, а не восприятия ее как магического атрибута.
Можно ли в проруби смыть все грехи?
Пожалуй, самый яркий и экстремальный аспект праздника — массовые купания в ледяной проруби-иордани. В народе бытует мнение, что троекратное погружение смывает все грехи. Священник Максим Портнов называет это опасным суеверием.
«В святой воде православные люди обычно не купаются… Там, где крестился Христос, лето практически круглый год. У нас все-таки северная страна, поэтому купаться в проруби не полезно физически. С духовной точки зрения это погружение в прорубь не принесёт очищение от грехов или исцеление от болезней», — поясняет священнослужитель.
Собеседник издания обращает внимание, что это, скорее, символическое подражание событию на Иордане, а не церковное установление. Гораздо важнее, по его словам, с верой пить святую воду или окроплять ею себя и жилище.
Кому нельзя в прорубь.
Если священник говорит о духовной стороне вопроса, то медики предупреждают о серьезнейших рисках для физического здоровья. Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин оценивает такое купание для неподготовленного человека как крайне опасную авантюру.
«С точки зрения медицины в купании в холодной воде неподготовленным людям и такой проверке себя на прочность совершенно ничего хорошего нет. Это явно какая-то выдумка, что в прорубь залез, и тебе стало легче. Ничего подобного. Это серьезное испытание для организма. Это выброс адреналина, перегрузка сердечно-сосудистой системы», — заявляет врач.
Особенно резко Кондрахин высказывается о случаях купания детей, сравнивая это с «русской рулеткой» с высоким шансом тяжело заболеть. Организм ребенка не приспособлен к таким экстремальным перепадам температуры.
Кому полезно купание в проруби?
По словам Андрея Кондрахина, безопасно окунаться в прорубь могут только подготовленные люди — так называемые «моржи», которые занимаются закаливанием системно, а не раз в год. Для них такое погружение в ледяную купель — часть тренировочного процесса.
«Говорить о том, что крещенские купания — это какая-то история о здоровье, об оздоровлении, не стоит. Если человек занимается моржеванием, который посвятил жизнь закаливанию, то пожалуйста, тут опасений нет», — уточняет кардиолог.
Для всех остальных, особенно имеющих хронические заболевания (сердечно-сосудистые, гипертония, болезни почек, воспалительные процессы), купание в ледяной воде категорически противопоказано и может привести к резкому ухудшению состояния, инфаркту или инсульту.
Откуда чувство эйфории?
Почему же многие после ледяного купания чувствуют прилив сил и радости? Андрей Кондрахин объясняет это физиологическими процессами, а не только чудесными свойствами воды в Крещение.
«Некий элемент оздоровления присутствует, это называется психоэмоциональная перезагрузка, потому что при погружении в прорубь настолько больше вырабатывается адреналина, что после этого выбрасывается эндорфин, и ты получаешь очень приятное ощущение… Но если очень долго находиться в этой воде, то ты это блаженство потеряешь очень быстро, и быстро замерзнешь», — рассказывает врач.
Это кратковременная реакция организма на сильнейший стресс, которая не имеет ничего общего с закаливанием или оздоровлением при разовом применении. Длительное же пребывание в ледяной воде смертельно опасно: при температуре воды около 0 человек может не выжить и 15 минут.
В чем главная суть праздника?
Крещение — великий духовный праздник, суть которого не в проверке организма на прочность и не в наборе воды из-под крана. Как поясняет священник Максим Портнов, благодать человек получает через молитву и участие в церковных таинствах.
Решение окунуться в прорубь должно быть не данью моде, а крайне ответственным шагом, принятым с учетом рекомендаций врачей и трезвой оценки собственного здоровья. Помните, что истинная вера проявляется не в экстриме, а в благочестии и рассудительности.