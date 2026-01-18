Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что главе евродипломатии Кае Каллас не следует употреблять алкогольные напитки перед тем, как писать посты в соцсетях.
«Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они “станут беднее” — не демонстрация силы, о которой вы думаете», — написал он в соцсети Х*.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о введении в феврале текущего года пошлины в десять процентов в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Британии, Нидерландов, а также Финляндии.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что спор может привести к обнищанию Европы и Соединённых Штатов. Кроме того, Каллас испугалась, что спор о Гренландии отвлечёт Североатлантический альянс от помощи Украине.
Ранее сообщалось, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на фоне угроз президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ввести пошлины против ряда стран рассказала, что в Гренландию будут направлены европейские войска для участия в военных манёврах.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.