В Ростовской области ночью сбили беспилотники в городе и районе

В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность после ночной атаки в двух районах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области минувшей ночью отразили воздушную атаку в Милютинском районе и в городе Каменск-Шахтинский, рассказал глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте бдительны, — написал Юрий Борисович.

Жителей Ростовской области просят соблюдать осторожность и ориентироваться на официальные сообщения экстренных служб.

Напомним, в Ростове-на-Дону в Советском районе продолжают устранять последствия атаки БПЛА в ночь на 14 января.

Глава Советского района Никита Паремузов сообщал, что в одном из подъездов сохраняется угроза обрушения. Поэтому людей временно не пускают в квартиры, пока эксперты оценивают состояние конструкций.

