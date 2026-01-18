В Ростовской области ночью сбили беспилотники в городе и районе

В Ростовской области минувшей ночью отразили воздушную атаку в Милютинском районе и в городе Каменск-Шахтинский, рассказал глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте бдительны, — написал Юрий Борисович.
Жителей Ростовской области просят соблюдать осторожность и ориентироваться на официальные сообщения экстренных служб.
Напомним, в Ростове-на-Дону в Советском районе продолжают устранять последствия атаки БПЛА в ночь на 14 января.
Глава Советского района Никита Паремузов сообщал, что в одном из подъездов сохраняется угроза обрушения. Поэтому людей временно не пускают в квартиры, пока эксперты оценивают состояние конструкций.
