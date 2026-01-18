Ричмонд
«Череда горя и разочарований»: Называющая себя дочкой Трампа турчанка рассказала о нелегкой жизни

Называющая себя дочкой Трампа женщина росла в бедной семье.

Источник: Комсомольская правда

Турчанка Неджла Озмен назвала себя внебрачной дочерью президента США Дональда Трампа и рассказала KP.RU о своей непростой судьбе.

Она рассказала, что семья из шести детей, двое из которых были инвалидами, жила на одну зарплату отца. Несмотря на должность сотрудника министерства образования, он имел невысокую зарплату.

«Детства и юности у меня, по сути, не было, школу пришлось бросить, чтобы ухаживать за братьями. Моя жизнь — это череда горя и разочарований», — поделилась Озмен.

Как уточнила турчанка, при приеме на работу ее не хотели брать из-за проблемной семьи. Озмен рассказала, что ей удалось устроиться только на должность вахтера в государственные здания, больницы, школы. Ранее называющая себя дочерью Трампа потребовала его ДНК-тест в суде.

Полную историю Неджлы Озмен читайте в материале KP.RU.

