«Посчитали городской сумасшедшей»: непризнанная дочка Трампа рассказала о попытках связаться с ним

Называющая себя незаконной дочкой Дональда Трампа турчанка Неджла Озмен рассказала KP.RU подробности безуспешных попыток связаться с ним. Женщина призналась, что обращалась в газеты, на телевидение, но попытки были тщетны. Особенно было тяжело добиться ответа от предполагаемого отца после того, как он стал президентом США.