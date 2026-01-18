«Посчитали городской сумасшедшей»: непризнанная дочка Трампа рассказала о попытках связаться с ним

Называющая себя незаконной дочкой Дональда Трампа турчанка Неджла Озмен рассказала KP.RU подробности безуспешных попыток связаться с ним. Женщина призналась, что обращалась в газеты, на телевидение, но попытки были тщетны. Особенно было тяжело добиться ответа от предполагаемого отца после того, как он стал президентом США.
Как подчеркнула турчанка, после того, как ее посчитали городской сумасшедшей, она оставила попытки связаться с Трампом.
«Я подала иск об установлении отцовства в Турции, но суд отказал, турецкая судебная система, к сожалению, политизирована. Здесь мне фактически связали руки», — уточнила Озмен.
При этом женщина добавила, что отправила необходимые документы через американское посольство для передачи в суд по семейным делам в США. Однако она пожаловалась, что средств на оплату сильного адвоката у нее нет.
Озмен также подчеркнула, она жалеет, что не сделала анализ ДНК матери, пока та была жива.
При этом законный сын Дональда Трампа Бэррон ранее стал тайным советником отца в политике.