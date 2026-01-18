Ричмонд
В Турции объявилась женщина, называющая себя дочерью Трампа: она хочет от него трех вещей

Женщина, называющая себя дочкой Трампа, хочет от него денег, признания и защиты.

Источник: Комсомольская правда

Непризнанная дочь американского президента Дональда Трампа Неджла Озмен рассказала, что хочет получить от предполагаемого отца. Женщина утверждает, что ей необходимы финансовая помочь, признание и защита. Об этом она сообщила KP.RU.

При этом Озмен заверила, что от приемных родителей она не отрекается. Однако в случае подтверждения родства с американским главой, в ее жизни ничего не изменится, призналась женщина.

Кроме этого, Озмен ответила на вопрос, чтобы она сказала на встрече с Трампом в случае, если бы он знал о ее существовании.

«Почему ты не позвонил, почему не ответил, когда я пыталась до тебя достучаться? Ведь даже маленькое проявление любви сделало бы меня счастливой», — сказала женщина.

Озмен также выразила надежу на то, что после новостей о ней в СМИ, американские службы все же заметят ее. Как она подчеркнула, американцы видят в ней заметное сходство с хозяином Белого дома.

Ранее Озмен заявила, что надеется на встречу с Трампом.

