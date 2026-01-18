В Казахстане запретили работу ряда нейросетей

В Казахстане начал действовать первый в регионе закон об ИИ. Он вводит обязательную маркировку контента, созданного нейросетями, а также запрещает работу ряда ИИ-систем и регулирует авторские права.
Закон «Об искусственном интеллекте», первый подобный акт в Центральной Азии, вступил в силу в Казахстане 18 января.
Согласно новому закону, распространять контент, созданный с помощью ИИ, можно только при его обязательной маркировке. Она должна быть представлена в машиночитаемом формате и сопровождаться визуальным или иным предупреждением, четко воспринимаемым пользователем.
«Контроль будет строиться не как массовая проверка каждого изображения или видео, а как контрольно-надзорная деятельность в отношении собственников и владельцев ИИ-систем», — пояснили в министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики.
Там отметили, что ответственность ляжет на владельцев систем, а не на пользователей.
В свою очередь в России выразили намерение запретить ИИ только с «угрожающим уровнем риска».