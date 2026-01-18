В Челябинске готовятся к Крещению: что стоит знать о купании в проруби

Жители Челябинска сегодня вечером могут удивиться паломничеству верующих к храмам, возле которых горожане будут выстраиваться в очереди за святой водой. Другие потоки людей устремятся к пяти официальным и множеству неофициальных прорубей, чтобы смыть грехи, очиститься и зарядиться здоровьем на весь последующий год. Почему не нужно выносить воду из храмов пятилитровками, вернутся ли к ночи лютые крещенские морозы, и стоит ли купать в проруби детей, — читайте в материале URA.RU.