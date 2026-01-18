В Челябинске готовятся к Крещению: что стоит знать о купании в проруби

Купание в проруби должно быть безопасным (архивное фото).
Жители Челябинска сегодня вечером могут удивиться паломничеству верующих к храмам, возле которых горожане будут выстраиваться в очереди за святой водой. Другие потоки людей устремятся к пяти официальным и множеству неофициальных прорубей, чтобы смыть грехи, очиститься и зарядиться здоровьем на весь последующий год. Почему не нужно выносить воду из храмов пятилитровками, вернутся ли к ночи лютые крещенские морозы, и стоит ли купать в проруби детей, — читайте в материале URA.RU.
Литра святой воды достаточно, но из храма.
Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского Челябинской епархии протоиерей Ярослав Иванов рассказал, что литра святой воды вполне достаточно на весь предстоящий год. Однако хранить ее нужно в закрытой таре и в прохладном месте.
«Некоторые люди в этот день просто набирают воду из-под крана и пользуются ею как освященной, что неверно. В освящении имеется духовный смысл: здесь играет роль не только крест, но и сама личность человека. В храмах Челябинска и области 18 и 19 января будет раздача святой воды», — отметил настоятель.
На сайте Челябинской митрополии размещено расписание богослужений в Крещенский сочельник и время раздачи святой воды в храмах региона. Чтобы использовать святую воду целый год, литра вполне достаточно.
Освятят одну купель.
В этом году в Челябинске организуют всего одну официальную епархиальную купель — на озере Смолино у мужского Богоявленского монастыря. Там будут обеспечены все меры безопасности: дежурство сотрудников МЧС и скорой помощи, горячее питание и чай.
Протоиерей подчеркнул, что купание в проруби на Крещение не является обязательным в России, эта традиция развивалась параллельно церковным обычаям. Вопреки распространенному мнению, она не несет в себе очищения от грехов и какого-либо чудесного оздоровления.
Какая будет погода.
В Крещенский сочельник установится типичная для первого месяца года погода без аномальных морозов. Синоптики обещают небольшой снег и западный ветер 2−7 метров в секунду. Крещенских морозов не ожидается.
«В ночь на 19 января, на Крещение, в регионе установится вполне типичная для января погода с температурой в Челябинске 14−16 градусов ниже нуля. Ночь обещает быть довольно тихой, без существенных морозов и сильных снегопадов», — рассказала URA.RU начальник отдела метеорологических прогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.
В прорубь с комфортом.
Если же вы все-таки желаете окунуться, выбирайте безопасные и комфортные купели. В Челябинске официально выделены пять мест для купания в проруби на Крещение. Там будут работать медики и спасатели, а организуют теплые переодевалки и безопасный спуск в воду. Купели работают с 17:00 18 января до 16:00 19 января.
Шершневское водохранилище.
Пляж «Восточный берег» — пр. Давыдова, 7.
Пляж «Каспийский берег» — ул. Центральная, 3 В.
Озеро Смолино.
Пляж «Солнечный берег» — ул. Хуторная, 70.
«Смолино парк» — ул. Чапаева, 114.
Озеро Первое.
поселок Сосновка — ул. Красных Казаков, 1.
В целом в Челябинской области, по данным ГУ МЧС, за последние шесть лет число обустраиваемых на Крещение купелей сократилось в два раза — с 102 в 2020 году до 53-х сегодня. В 2025 году в ледяную воду в прорубях в регионе окунулись почти 20 тысяч человек.
Не макайте в прорубь детей.
Если вы не занимались планомерным закаливанием в последние три месяца, то не стоит окунаться в прорубь и тем более купать в ледяной воде детей. Также холодовой стресс будет губительным, если у вас есть хронические заболевания. Как отметил главврач челябинской «Детской городской клинической поликлиники № 8» Антон Рыжий, купание в проруби — это элемент закаливания, которое должно вестись осознанно и постепенно.
«Если ваши дети в последние три месяца вместе с вами регулярно закаливавются, я рекомендую вам и вашим детям купаться. Если же вы это не делаете, то ваши дети получат только негатив, простудные заболевания и обморожение от крещенского купания, воздержитесь от купания», — предостерег Рыжий.
Врач сравнил погружение в ледяную воду с ошпариванием кипятком. Процедура может нанести вред и обострить хронические заболевания неподготовленным людям.
«Готовьтесь к обострению вашего простатита, геморроя, появлению болей в коленях, если вы решили просто искупаться без подготовки. У женщин обостряется большое количество проблем по гинекологии», — добавил доктор.