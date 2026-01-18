От постельного белья до мусорных урн: что производят заключенные в ХМАО

В ХМАО заключенные изготавливают мебель, одежду и металлоконструкции.
Осужденные в исправительных колониях Югры изготавливают одежду, мебель, текстиль и металлические конструкции для частных домов. Любую продукцию жители округа могут заказать напрямую, оформив заявку через УФСИН России по ХМАО, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Заключенные выполняют заказы по индивидуальным эскизам и размерам. Наибольшим спросом пользуются комплекты постельного белья, полотенца, металлические урны, велопарковки, письменные столы и тумбы», — рассказали в УФСИН.
Кроме того, в ближайшее время в колониях начнут производить продукцию и для сотрудников ведомства. Прежде швейные цеха в основном работали на обеспечение самих осужденных.
Что производят в исправительных учреждениях Югры:
Одежда:
медицинские костюмы и халаты, поварская форма, спецодежда для общепита и сварщиков, халаты для уборщиков, футболки, фартуки, косынки, дождевики, сорочки и пижамы.
Постельные принадлежности:
постельное белье, детские комплекты, подушки, матрацы, наматрасники, полотенца (махровые, вафельные, льняные).
Мебель:
журнальные, рабочие и письменные столы, прикроватные тумбы, шкафы для одежды и документов, настенные полки.
Металлоконструкции и прочее:
откатные и распашные ворота, заборы и ограждения, вольеры для собак, беседки, урны, контейнеры и вагончики для отходов.
В УФСИН отмечают, что такая работа позволяет осужденным получать профессиональные навыки и частично компенсировать расходы на содержание. Основными заказчиками продукции являются школ.