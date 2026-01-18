Ричмонд
От постельного белья до мусорных урн: что производят заключенные в ХМАО

В ХМАО заключенные изготавливают мебель, одежду и металлоконструкции.

Осужденные в исправительных колониях Югры изготавливают одежду, мебель, текстиль и металлические конструкции для частных домов. Любую продукцию жители округа могут заказать напрямую, оформив заявку через УФСИН России по ХМАО, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Заключенные выполняют заказы по индивидуальным эскизам и размерам. Наибольшим спросом пользуются комплекты постельного белья, полотенца, металлические урны, велопарковки, письменные столы и тумбы», — рассказали в УФСИН.

Кроме того, в ближайшее время в колониях начнут производить продукцию и для сотрудников ведомства. Прежде швейные цеха в основном работали на обеспечение самих осужденных.

Что производят в исправительных учреждениях Югры:

Одежда:

медицинские костюмы и халаты, поварская форма, спецодежда для общепита и сварщиков, халаты для уборщиков, футболки, фартуки, косынки, дождевики, сорочки и пижамы.

Постельные принадлежности:

постельное белье, детские комплекты, подушки, матрацы, наматрасники, полотенца (махровые, вафельные, льняные).

Мебель:

журнальные, рабочие и письменные столы, прикроватные тумбы, шкафы для одежды и документов, настенные полки.

Металлоконструкции и прочее:

откатные и распашные ворота, заборы и ограждения, вольеры для собак, беседки, урны, контейнеры и вагончики для отходов.

В УФСИН отмечают, что такая работа позволяет осужденным получать профессиональные навыки и частично компенсировать расходы на содержание. Основными заказчиками продукции являются школ.