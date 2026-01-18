Орбан назвал фантазией идею ЕС о репарациях от России

Он заявил, что Брюссель тратит деньги европейских налогоплательщиков на войну, строя расчеты на «фантазии» о поражении России. Орбан напомнил, что ЕС уже выделил Украине 193 миллиарда евро помощи, которые Киев, по его мнению, никогда не сможет вернуть. Политик подчеркнул, что в вопросах бюджета «сказкам не место».