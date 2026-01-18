Орбан назвал фантазией идею ЕС о репарациях от России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой планов Евросоюза (ЕС), предусматривающих выплату Россией репараций Украине. Соответствующее заявление он опубликовал в субботу, 17 января, в социальной сети X.
Глава венгерского правительства привел в пример сумму в 800 миллиардов евро, которую Украина, по его словам, запрашивает на десять лет.
— Для Венгрии этой суммы хватило бы на 40 лет для выплат пенсий и на 60 лет для социальной поддержки семей, — отметил Орбан.
Он заявил, что Брюссель тратит деньги европейских налогоплательщиков на войну, строя расчеты на «фантазии» о поражении России. Орбан напомнил, что ЕС уже выделил Украине 193 миллиарда евро помощи, которые Киев, по его мнению, никогда не сможет вернуть. Политик подчеркнул, что в вопросах бюджета «сказкам не место».
14 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК приняла соглашение о выделении займа Украине в размере 90 миллиардов евро в период с 2026 по 2027 год. Из этой суммы на вооружение для «войны с Россией» потратят 60 миллиардов евро, а на бюджетные нужды — 30 миллиардов евро.