Медведчук: Границы РФ по логике Зеленского могут быть у Ивано-Франковска

12 января стало известно, что Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране на три месяца. Рада должна рассмотреть эти документы на очередной пленарной неделе. Режим продлевается уже в 18-й раз начиная с февраля 2022 года. Из-за этого в стране не могут провести парламентские, президентские и местные выборы.