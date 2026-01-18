Медведчук: Границы РФ по логике Зеленского могут быть у Ивано-Франковска

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что логика высказываний украинского лидера Владимира Зеленского может привести к крайне радикальному пересмотру границ России.
— Что касается так называемых спорных территорий, то в этом вопросе Зеленский сам себя загнал в ловушку. Если украинскими территориями считать места, где население говорит на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области и никак не восточнее, — отметил политик.
Комментируя идею демилитаризованной зоны с признанием спорных территорий российскими, Медведчук заявил, что демилитаризация, как он считает, изначально предполагается в отношении всей Украины. По его словам, такой формат, по его оценке, устроил бы как Россию, так и значительную часть населения Украины.
Политик также подчеркнул, что ранее неоднократно предупреждал украинских прозападных деятелей о рисках создания мононационального государства. По его мнению, эта политика привела к утрате территорий и кризису государственности, а сама идеология, как он считает, в итоге начала работать против ее создателей, передает ТАСС.
12 января стало известно, что Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране на три месяца. Рада должна рассмотреть эти документы на очередной пленарной неделе. Режим продлевается уже в 18-й раз начиная с февраля 2022 года. Из-за этого в стране не могут провести парламентские, президентские и местные выборы.