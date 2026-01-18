Холоднее, чем было в прошлом году: появился прогноз погоды на Крещение в Уфе

Синоптики Башгидрометцентра опубликовали прогноз погоды на Крещение как в целом по республике, так и в столице Уфе.
По данным специалистов, текущую неделю в регионе определял морозный антициклон — в большинстве районов температура понижалась до −28, в отдельных горных районах столбики термометров и вовсе показывали −35. В ночь на Крещение будет потеплее, а из-за распространения области пониженного давления увеличится облачность. В большинстве районов пройдет небольшой снег, по северу — умеренный.
— Температура воздуха повысится до −11,-16°, при прояснениях до −21°. В столице республики температура воздуха ожидается −11,-13°. Днем 19 января по республике прогнозируется −7,-12°, — передали синоптики.
В Башгидромете отметили, что в прошлом году Крещение было теплее: температура воздуха колебалась между отметками в −5 и −14 градусов.
