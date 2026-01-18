Холоднее, чем было в прошлом году: появился прогноз погоды на Крещение в Уфе

По данным специалистов, текущую неделю в регионе определял морозный антициклон — в большинстве районов температура понижалась до −28, в отдельных горных районах столбики термометров и вовсе показывали −35. В ночь на Крещение будет потеплее, а из-за распространения области пониженного давления увеличится облачность. В большинстве районов пройдет небольшой снег, по северу — умеренный.