Свечников в четвертый раз в карьере в НХЛ оформил хет-трик

В гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Девилз», состоявшемся сегодня, 18 января, в Ньюарке и завершившегося со счетом 4:1 в пользу «Каролины», Свечников забросил первые две шайбы в течение одной минуты (на 34-й и 35-й), а третью на 56-й.