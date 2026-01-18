Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свечников в четвертый раз в карьере в НХЛ оформил хет-трик

Россиянин Андрей Свечников, выступающий за клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз», забросил три шайбы в игре с «Нью-Джерси Девилз», две из которых — в течение минуты.

Источник: Аргументы и факты

Российский хоккеист Андрей Свечников, играющий за клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз», в четвертый раз в карьере в Национальной хоккейной лиге оформил хет-трик.

В гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Девилз», состоявшемся сегодня, 18 января, в Ньюарке и завершившегося со счетом 4:1 в пользу «Каролины», Свечников забросил первые две шайбы в течение одной минуты (на 34-й и 35-й), а третью на 56-й.

Это четвертый случай в истории франшизы, когда спортсмен оформляет дубль в течение минуты. Подобного добивались Пэт Вербик (сезон 1990/91), Рон Фрэнсис (1985/86) и Блэйн Стоутон (1983/84).

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», установил рекорд XXI века в лиге. Он стал третьим в истории регулярных чемпионатов НХЛ, кто смог в возрасте 40 лет забросить 19 шайб за первые 45 матчей сезона.