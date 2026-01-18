Психолог Хорс указал на опасную зависимость от общения с нейросетями

«У искусственного интеллекта появилась относительно недавно новая “мулька”, которую психологи называют поглаживание. Это один из инструментов взаимодействия с клиентом. Многие психологи, к сожалению, только его используют. Поглаживание — это такое соглашательство, конформизм с клиентом. То есть в любых ситуациях, которые клиент психологу рассказывает, психолог занимает его сторону. Это приводит к зависимости от специалиста, потому что в моменте специалист подтверждает твою правоту, тебе в моменте общения с ним приятно, комфортно. А как только выходишь в реальный мир, там опять боль, боль взаимодействия с другими людьми, которые с тобой не соглашаются, конкурируют, даже агрессию проявляют. Ну и куда бежать? Опять к психологу, да, и там чуть-чуть как будто болеутоляющее принимается, а сама проблема не решается», — пояснил Хорс.