Психолог Хорс указал на опасную зависимость от общения с нейросетями

В общении с нейросетями нужно учитывать, что боты зачастую поддерживают любую точку зрения, что негативно может отразиться на общении в реальной жизни. Подробнее об этом aif.ru рассказал психолог Хорс.

Источник: Аргументы и факты

В общении с нейросетями есть одна особенность, которая может негативно отразиться на желании человека в дальнейшем коммуницировать с людьми. Подробнее об этом aif.ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.

«У искусственного интеллекта появилась относительно недавно новая “мулька”, которую психологи называют поглаживание. Это один из инструментов взаимодействия с клиентом. Многие психологи, к сожалению, только его используют. Поглаживание — это такое соглашательство, конформизм с клиентом. То есть в любых ситуациях, которые клиент психологу рассказывает, психолог занимает его сторону. Это приводит к зависимости от специалиста, потому что в моменте специалист подтверждает твою правоту, тебе в моменте общения с ним приятно, комфортно. А как только выходишь в реальный мир, там опять боль, боль взаимодействия с другими людьми, которые с тобой не соглашаются, конкурируют, даже агрессию проявляют. Ну и куда бежать? Опять к психологу, да, и там чуть-чуть как будто болеутоляющее принимается, а сама проблема не решается», — пояснил Хорс.

Эксперт подчеркнул, что в прошлом году конформизм у чата GPT стал проявляться особенно сильно.

«Но чат GPT прям соглашается со всем. Поглаживанием занимается по полной программе. И, очевидно, у молодежи, у несформировавшихся личностей, общение с чат-ботами будет вызывать психологическую зависимость, а значит, молодежь отрывается от общения с реальными людьми, где есть токсичность в какой-то мере, нарушение границ. Чат-бот так не поступает. Он в этом смысле почти идеальный. И, конечно, это большая проблема, потому что уже сейчас мы видим, что именно человеческое общение все меньше и меньше у современных людей проявляется. Обмен информации увеличился, а количество общения снизилось», — добавил психолог.