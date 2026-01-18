Ричмонд
Economist: Евросоюз может ликвидировать базы США при захвате Гренландии

Европейский союз рассматривает несколько вариантов давления на США в контексте возможного изменения статуса Гренландии. Среди них — экономические санкции, введение торговых пошлин, а также угроза закрытия американских военных баз на европейской территории, сообщает журнал The Economist.

Издание отмечает, что без доступа к инфраструктуре в Европе Вашингтону будет крайне сложно обеспечивать военное присутствие в Африке и на Ближнем Востоке. В частности, ключевую роль для США играют база Рамштайн в Германии и британские военные аэродромы, задействованные в недавних операциях, включая контроль за нефтяными перевозками у берегов Венесуэлы.

Кроме того, подчеркивается, что эффективное сдерживание угроз в Арктике невозможно без взаимодействия с Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией, а также другими странами НАТО. Это делает союзников критически важными для американской стратегии в регионе.

В то же время издание указывает, что открытая конфронтация с США маловероятна. Такой сценарий потребовал бы от ЕС резкого увеличения военных расходов из-за зависимости от американских войск и оборонной промышленности, а торговая война стала бы серьезным ударом по бюджетам стран Евросоюза.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон вводит пошлины в размере 10 процентов на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.

