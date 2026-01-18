Economist: Евросоюз может ликвидировать базы США при захвате Гренландии

Издание отмечает, что без доступа к инфраструктуре в Европе Вашингтону будет крайне сложно обеспечивать военное присутствие в Африке и на Ближнем Востоке. В частности, ключевую роль для США играют база Рамштайн в Германии и британские военные аэродромы, задействованные в недавних операциях, включая контроль за нефтяными перевозками у берегов Венесуэлы.