Economist: Евросоюз может ликвидировать базы США при захвате Гренландии

Европейский союз рассматривает несколько вариантов давления на США в контексте возможного изменения статуса Гренландии. Среди них — экономические санкции, введение торговых пошлин, а также угроза закрытия американских военных баз на европейской территории, сообщает журнал The Economist.
Издание отмечает, что без доступа к инфраструктуре в Европе Вашингтону будет крайне сложно обеспечивать военное присутствие в Африке и на Ближнем Востоке. В частности, ключевую роль для США играют база Рамштайн в Германии и британские военные аэродромы, задействованные в недавних операциях, включая контроль за нефтяными перевозками у берегов Венесуэлы.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон вводит пошлины в размере 10 процентов на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.