Ученый назвал самые загрязненные города на Крымском полуострове

«Живя в курортном регионе, где основная все же отрасль — это рекреация, мы привыкли к хорошему. Действительно, у нас на Южном берегу произрастают замечательные хвойные леса, в степном Крыму — разнотравье, и в общем-то более-менее воздух у нас хороший, если сравнивать его с регионами, которые совсем близко», — отметил он.