Ученый назвал самые загрязненные города на Крымском полуострове

Как в целом обстоят дела с экологией на полуострове и как следят за чистотой уникальной природы Крыма, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал член научно-технического совета министерства экологии и природных ресурсов Крыма, доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Константин Работягов.
«Живя в курортном регионе, где основная все же отрасль — это рекреация, мы привыкли к хорошему. Действительно, у нас на Южном берегу произрастают замечательные хвойные леса, в степном Крыму — разнотравье, и в общем-то более-менее воздух у нас хороший, если сравнивать его с регионами, которые совсем близко», — отметил он.
Однако на территории республики есть предприятия, перерабатывающие тяжелые битумы. Но их количество, по мнению ученого, не столь велико, чтобы значительно ухудшать экологию региона. Проблема — в их расположении.
«Это связано с проектированием городов Крыма. Заводы были на окраине города, как в общем-то и все предприятия… А сейчас они все находятся внутри городской застройки, то есть населенные пункты разрослись, старые предприятия никто не перемещал, а новые строят по принципу, где место нашлось», — разъяснил специалист.
Все эти факторы, по мнению Константина Работягова, несут опасность для экологии городов, наряду с выхлопами автомобилей и выбросами тепловых электростанций. Наиболее загрязненными городами Крыма он назвал Симферополь и Севастополь.
«Не очень хорошая ситуация на Керченском полуострове, и сама Керчь, в общем-то, еще содержит остатки, скажем так, былой роскоши промышленного производства», — добавил спикер.
Для контроля за экологической ситуацией в Крыму начиная с 60-х годов прошлого века проводят постоянный мониторинг. Сейчас этим занимается Роспотребнадзор, напомнил Работягов.
«Мониторинг ведется непрерывно, статистически это все собирается, и ежегодно министерство экологии и природных ресурсов формирует отчет о загрязнении воздушного бассейна всей республики суммарно всеми предприятиями», — заключил он.