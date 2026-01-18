Крановщик из Узбекистана решил стать звездой соцсетей, но Минстрой оказался не в восторге

В ролике мужчина уверенно заявляет, что это далеко не предел: по его словам, так же «без проблем» можно ходить и на 15-м этаже. Более того, он утверждает, что подобная работа — его обычные будни, и страха у него нет вовсе.
Где именно и на какой стройке было снято это видео, автор не уточнил.
Несмотря на массу удивлённых и восторженных комментариев пользователей, видео не понравилось Министерству строительства Узбекистана. В ведомстве заявили, что подобные действия могут привести к трагическим последствиям.
Чиновники напомнили: в соответствии с действующим законодательством, если в результате несоблюдения требований безопасности будут получены телесные повреждения или наступит смерть, такие действия квалифицируются как преступление. Согласно статье 257 Уголовного кодекса («Нарушение правил охраны труда»), за подобные нарушения предусмотрены штраф или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Кроме того, опасная эксплуатация тяжёлой техники и специальных кранов может повлечь ещё более строгую ответственность по статье 260 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта»).
Так что снимать эффектные рилсы прямо на рабочем месте — идея не всегда удачная, особенно если при этом нарушаются требования безопасности и закон.
А как считаете вы — пусть снимает дальше, раз не боится, или чиновники правы и с таким экстримом на работе пора заканчивать?