Футбол: сборная Узбекистана U-23 не смогла выйти в полуфинал Кубка Азии

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу U-23 под руководством Равшана Хайдарова не смогла пробиться в полуфинал Кубка Азии, сообщает НОК.
В четвертьфинальном матче, который прошел в Саудовской Аравии, узбекистанцы уступили сборной Китая в серии послематчевых пенальти со счетом 2:4.
Основное и дополнительное время завершили без забитых мячей со счетом 0:0.
«Наша сборная U23 по футболу под руководством Равшана Хайдарова завершила свое выступление на Кубке Азии. В четвертьфинале против Китая отечественная команда уступила в серии пенальти», — говорится в сообщении.
Матч состоялся 17 января на стадионе «Принс Фейсал бин Фахд» в Джидде.