Академик РАН рассказал, кому строго запрещено окунаться в прорубь в праздник Крещения

В прорубь нельзя окунаться тем, кто болен эндокринными заболеваниями, заявил Онищенко.
Купание в проруби противопоказано людям с сердечно‑сосудистыми и эндокринными заболеваниями, а также не должно происходить под давлением или по принуждению. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Противопоказания — сердечно-сосудистые проблемы хронического плана, потому что сердце в первую очередь начинает интенсивно разгонять кровь, чтобы согреть организм; эндокринные заболевания — сосуды уже не такие адекватные, они слабо реагируют», — заявил Онищенко. Его слова передает ТАСС.
Академик отметил, что решаясь на купание в проруби, человек должен в первую очередь испытывать осознанное и искреннее желание, а не делать это под чьим‑то нажимом. Ранее заведующий травматологическим пунктом Люберецкой областной больницы Павел Коробейников сообщил, что избежать переохлаждения во время крещенских купаний возможно при соблюдении ряда простых рекомендаций. Так, раздеваться необходимо непосредственно перед заходом в воду, а после выхода из проруби следует тщательно вытереться полотенцем, передает 360.ru.