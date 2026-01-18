Академик РАН рассказал, кому строго запрещено окунаться в прорубь в праздник Крещения

Академик отметил, что решаясь на купание в проруби, человек должен в первую очередь испытывать осознанное и искреннее желание, а не делать это под чьим‑то нажимом. Ранее заведующий травматологическим пунктом Люберецкой областной больницы Павел Коробейников сообщил, что избежать переохлаждения во время крещенских купаний возможно при соблюдении ряда простых рекомендаций. Так, раздеваться необходимо непосредственно перед заходом в воду, а после выхода из проруби следует тщательно вытереться полотенцем, передает 360.ru.