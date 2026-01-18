Toyokeizai: Японский депутат передал Путину послание от премьера Такаити

Японский депутат Мунэо Судзуки передал президенту России Владимиру Путину послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Об этом сообщает «Тойо Кэйзай».
В материале говорится, что Такаити через Судзуки передала устное сообщение, в котором отметила, что Япония ценит отношения с Россией и надеется на немедленное прекращение огня между Россией и Украиной. Это послание депутат передал 26 декабря во время встречи с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым.
Судзуки посетил Россию в конце декабря 2025 года. В ходе визита он провел встречи с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым, замглавы МИД Андреем Руденко, а также участвовал в рабочем обеде с замглавы МИД Михаилом Галузиным. Кроме того, он встретился с директором департамента по связям с соотечественниками за рубежом Геннадием Овечко и бывшим послом России в Японии Александром Пановым.
Мунэо Судзуки является влиятельным политиком с более чем 40-летним стажем и известен интересом к подписанию мирного договора и развитию отношений с Россией. Он часто консультировал бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, при котором контакты между странами активно развивались. Судзуки посещал Россию осенью 2023 года и в августе 2024 года, что вызывало критику в Японии и привело к его выходу из Партии обновления Японии.
