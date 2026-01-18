Toyokeizai: Японский депутат передал Путину послание от премьера Такаити

Мунэо Судзуки является влиятельным политиком с более чем 40-летним стажем и известен интересом к подписанию мирного договора и развитию отношений с Россией. Он часто консультировал бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, при котором контакты между странами активно развивались. Судзуки посещал Россию осенью 2023 года и в августе 2024 года, что вызывало критику в Японии и привело к его выходу из Партии обновления Японии.