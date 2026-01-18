Тайну святой воды раскрыл священник Зырянов

Каждый год в январе христиане готовятся к одному из важнейших церковных праздников — Крещению Господню, или Богоявлению. В эти дни храмы наполняются людьми, желающими набрать крещенской воды, окропить дома, укрепиться духовно и телесно.
Далеко не все до конца понимают, в чём истинный смысл этого праздника, чем является освящённая вода и можно ли её, например, разбавлять. Подробно о празднике rostov.aif.ru. рассказал священник Шахтинской епархии иерей Даниил Зырянов.
Сочельниковая сильнее?
«Это событие описано в Евангелии, когда Иисус Христос приходит креститься на Иордан, принимать крещение от пророка Иоанна. Христос вошёл в Иорданские воды, и с небес раздался голос Бога Отца. В этот момент на Христа в виде голубя сошёл Святой Дух. Именно поэтому называется праздник Богоявлением, когда нам в видимых образах, понятных для человека, явился Господь», — рассказал иерей Даниил.
По церковной традиции, в праздник Крещения совершается особое богослужение — чин великого освящения воды.
В народе часто можно услышать: «Вот эта вода для питья, а та — для лечения», «Сочельниковая сильнее». Или наоборот — «праздничная главнее».
«С точки зрения Церкви это неверное разделение. Освящённая вода — одна и та же по святости и силе, независимо от числа (18-е или 19-е)», — пояснил иерей Даниил.
Он также рассказал, как относиться к крещенской воде: это не «магический объект» и не «религиозный талисман», а святыня, через которую верующему подаётся помощь Божия.
В православной традиции крещенскую воду пьют натощак. Обычно — с молитвой, также употребляют при телесной и душевной немощи. «Не как замену врачу и лекарству, а как духовную поддержку, с молитвой и верой», — уточнил иерей Даниил.
Также святой водой окропляют дом, квартиру, рабочее место, прося, чтобы Господь хранил от всякого зла. Окропляют себя и близких перед трудными делами, дорогой, операцией, экзаменом, вверяя жизнь Богу.
Можно разбавлять!
Один из частых практических вопросов: можно ли разбавлять крещенскую воду?
«Церковная традиция и опыт святых отцов утверждают: можно доливать простую воду к святой, если это делается с благоговением. Благодать не измеряется количеством. Даже одна капля освящённой воды по вере человека может освятить столько воды, сколько требуется», — добавил иерей Даниил.
По церковному пониманию, такая вода будет той же самой по силе и благодати освящённой водой, при условии благоговейного отношения.
Чтобы относиться к святой воде по-христиански, а не по-суеверному, важно помнить несколько простых правил. Хранить в чистом сосуде. Держать в достойном месте. Не выливать в унитаз. Если вода со временем изменила вкус или запах (что иногда бывает по человеческим причинам — грязная посуда, примеси), её не выливают в раковину или мусор, а аккуратно выливают в землю, в место, куда не наступают ногами, или в цветы дома.
Если вы в этом году будете участвовать в празднике Крещения, постарайтесь прийти в храм на богослужение, а не только «за водой». Отнеситесь к святой воде не как к оберегу, а как к напоминанию о живом Боге, который близок к вам. Пейте её с молитвой, окропляйте дом, молитесь за своих близких — но главное, стремитесь к внутреннему обновлению: к покаянию, примирению, прощению.