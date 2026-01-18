Тайну святой воды раскрыл священник Зырянов

Если вы в этом году будете участвовать в празднике Крещения, постарайтесь прийти в храм на богослужение, а не только «за водой». Отнеситесь к святой воде не как к оберегу, а как к напоминанию о живом Боге, который близок к вам. Пейте её с молитвой, окропляйте дом, молитесь за своих близких — но главное, стремитесь к внутреннему обновлению: к покаянию, примирению, прощению.