Врач Алмазов: окунаться в прорубь категорически нельзя при головных болях

«Если же артрит находится в стадии устойчивой ремиссии и у пациента нет серьезных сопутствующих заболеваний — кратковременное окунание в прорубь допустимо. При этом предварительно стоит проконсультироваться с врачом и соблюдать разумные меры предосторожности. То же самое можно сказать про остеоартрозы. Кратковременное погружение в воду допустимо. Отдельно следует выделить ряд других ревматологических диагнозов и состояний, при которых купание в проруби или противопоказано или может быть очень рискованно. Это остеопороз из-за высокого риска падений и переломов и подагра. Последнее — системное заболевание суставов, развивающееся при нарушении обмена мочевой кислоты в организме. В период обострения болезни окунаться в холодную воду категорически запрещено, так стресс и переохлаждение могут усилить боль и воспаление. В период ремиссии и при отсутствии других противопоказаний купание допустимо», — отметила ревматолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Анастасия Калмурзина.