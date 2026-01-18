В Тюмени медики будут дежурить у двух купелей на Крещение

Машины скорой помощи разместят в непосредственной близости от мест захода в воду, чтобы при необходимости врачи могли быстро оказать помощь. Врачи обращают внимание на риск резкого перепада температур, переохлаждения, обострения сердечно‑сосудистых заболеваний и потери сознания. В связи с этим тем, кто планирует окунаться, рекомендуют заранее оценить состояние здоровья, не употреблять алкоголь перед выходом на лед, использовать нескользящую обувь и не оставаться в ледяной воде дольше нескольких секунд.