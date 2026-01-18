В Тюмени медики будут дежурить у двух купелей на Крещение

В случае необходимости медики окажут первую помощь участникам крещенских купаний.
В Тюмени в местах массовых купаний горожан на Крещение медики будут дежурить у двух купелей: на реке Тура в районе Свято-Троицкого монастыря и на озере Липовое. Департамент здравоохранения Тюменской области опубликовал график дежурств бригад скорой медицинской помощи, следует из сообщения ведомства, опубликованного 18 января.
«Медики будут дежурить у купелей на Туре в районе Свято-Троицкого монастыря: 18 января с 11:00 до 00:30, 19 января с 10:00 до 00:30. Второе место — озеро Липовое: 18 января с 11:00 до 00:30, 19 января с 10:00 до 00:30», — сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Машины скорой помощи разместят в непосредственной близости от мест захода в воду, чтобы при необходимости врачи могли быстро оказать помощь. Врачи обращают внимание на риск резкого перепада температур, переохлаждения, обострения сердечно‑сосудистых заболеваний и потери сознания. В связи с этим тем, кто планирует окунаться, рекомендуют заранее оценить состояние здоровья, не употреблять алкоголь перед выходом на лед, использовать нескользящую обувь и не оставаться в ледяной воде дольше нескольких секунд.
Как ранее рассказал священник Александр Волков, святую крещенскую воду допустимо употреблять в пищу и использовать для окропления жилых помещений. Он отметил, что освященная вода должна рассматриваться как святыня, поэтому ее недопустимо сливать в канализацию.