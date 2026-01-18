В Термезе стало больше зеленых зон — это заметно даже из космоса

Что именно изменилось.
На спутниковых снимках хорошо видно расширение зеленых зон в разных районах города. Выросло количество деревьев и кустарников вдоль магистралей, что снижает запыленность воздуха. Появились новые зоны отдыха и благоустроенные общественные пространства.
Почему это произошло.
Рост зеленых зон стал возможен благодаря государственным программам по защите окружающей среды и масштабным посадкам деревьев в рамках проекта «Яшил макон».
Также в городе ведутся работы по улучшению ирригации: чистят каналы и арыки, что помогает сохранять зеленые насаждения даже в жарком климате.
Меньше пыли и ветра.
Интересный факт: благодаря созданию «зеленых поясов» вокруг города сократилось влияние так называемого «афганского ветра».
В 2010 году в Сурхандарьинской области было 42 дня с ветром 15 м/с и выше. В 2020 году — 45 дней. В 2025 году — уже 28 дней.
Что это дает городу.
Экологи отмечают: больше зелени — значит меньше пыли в воздухе, более комфортная температура летом и более здоровая городская среда. Термез становится лучше адаптированным к климатическим условиям и удобнее для жизни.