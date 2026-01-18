Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Термезе стало больше зеленых зон — это заметно даже из космоса

Спутниковые снимки и открытые данные показывают, что Термез за последние 5−10 лет стал заметно зеленее. В городе увеличились площади парков, скверов и лесонасаждений, а новые аллеи появились вдоль центральных улиц, жилых массивов и дорог, сообщает Telegram-канал Eco.Info.

Источник: Курсив

Что именно изменилось.

На спутниковых снимках хорошо видно расширение зеленых зон в разных районах города. Выросло количество деревьев и кустарников вдоль магистралей, что снижает запыленность воздуха. Появились новые зоны отдыха и благоустроенные общественные пространства.

Почему это произошло.

Рост зеленых зон стал возможен благодаря государственным программам по защите окружающей среды и масштабным посадкам деревьев в рамках проекта «Яшил макон».

Также в городе ведутся работы по улучшению ирригации: чистят каналы и арыки, что помогает сохранять зеленые насаждения даже в жарком климате.

Меньше пыли и ветра.

Интересный факт: благодаря созданию «зеленых поясов» вокруг города сократилось влияние так называемого «афганского ветра».

В 2010 году в Сурхандарьинской области было 42 дня с ветром 15 м/с и выше. В 2020 году — 45 дней. В 2025 году — уже 28 дней.

Что это дает городу.

Экологи отмечают: больше зелени — значит меньше пыли в воздухе, более комфортная температура летом и более здоровая городская среда. Термез становится лучше адаптированным к климатическим условиям и удобнее для жизни.