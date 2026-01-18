Мясников дал инструкцию по окунанию в прорубь для больных и неподготовленных

При окунании в прорубь нужно быть осторожным, заявил Мясников.
Заслуженный врач России Александр Мясников подчеркнул, что важно понимать риски окунания в прорубь на Крещение тем, кто, не будучи закаленным и имея хронические заболевания, решает участвовать в процессе. В таком случае нужно быстро раздеться непосредственно у проруби, либо подойти к ней в теплом халате, и окунаться в нее сразу.
«В принципе в воде теплее, чем на улице. Вода +4 градуса, на воздухе — мороз. Окунайтесь именно с этой мыслью. Кругом люди, их пример так же воодушевляет. Самое трудное — минута перед нырянием. Раздеться и дойти. Либо быстро раздеваетесь перед самой прорубью, либо доходите до нее в теплом халате, тапках и шапке. Не тяните — как ноги уже в воде — сразу окунайтесь», — написал Мясников в telegram-канале.
При выходе из воды ощущение сильного холода, как правило, отступает. Сразу после этого необходимо надеть шапку, теплую обувь (или тапки) и закутаться в халат. Если человек раздевался прямо у края проруби, нужно быстро обтереться, а затем сначала надеть шапку и теплые носки, поскольку остывают ноги и голова, что и вызывает основной дискомфорт.
Отдельно Мясников подчеркнул категории людей, которым подобные процедуры действительно противопоказаны. К ним относятся пациенты со стенокардией, перенесенным инфарктом миокарда, неконтролируемой артериальной гипертензией, а также находящиеся в период обострения любых хронических заболеваний, особенно если человек не занимается закаливанием на постоянной основе. Основная опасность купания в проруби, по словам врача, связана не столько с «холодовым шоком», сколько с необычной и потенциально дезориентирующей ситуацией.
Также Александр Мясников настоятельно не советует купаться в незнакомых местах, в местах с быстрым течением, в неподготовленных прорубях и в одиночестве — вокруг обязательно должны быть другие люди. Он также подчеркнул, что нельзя прыгать в прорубь с разбега и категорически недопустимо употребление алкоголя до или во время купания.
Ранее сообщалось, что на территории 12 московских парков будут организованы специальные проруби для крещенских купаний. Воспользоваться ими жители и гости столицы смогут с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Всего планируется обустройство 40 купелей. Также в Санкт-Петербурге для проведения крещенских омовений подготовят 17 официальных купелей. За безопасностью участников будут следить спасатели, медицинский персонал и волонтеры.