«Звезда чистой земли»: крупнейший сапфир в мире представили в Шри-Ланке

В Шри-Ланке представили крупнейший в мире фиолетовый звездчатый сапфир весом 3563 карата, его стоимость оценивают минимум в 300 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press.
Камень получил название «Звезда чистой земли» и признан самым крупным зарегистрированным натуральным фиолетовым звездчатым сапфиром в мире. По оценкам специалистов, его стоимость составляет от 300 до 400 миллионов долларов.
Консультант-геммолог Ашана Амарасингхе отметил, что сапфир обладает четко выраженным астеризмом. По его словам, у камня шестилучевой астеризм, что делает его уникальным и не похожим на другие подобные находки.
Отполированный драгоценный камень принадлежит группе Star of Pure Land Team, участники которой решили сохранить анонимность из соображений безопасности. Один из владельцев рассказал, что сапфир нашли в 2023 году недалеко от города Ратнапура на юго-западе Шри-Ланки, передает издание.
