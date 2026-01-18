Что делать, если упали доходы по вкладам: аналитик назвала альтернативу

Отличной альтернативой банковским вкладам в 2026 году являются вложения в облигации. Об этом заявила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева. Ее слова передает «Прайм».
Финансист подчеркнула, что в 2025 году начался цикл снижение ключевой ставки. И теперь он напрямую отражается на условиях по вкладам. Кроме того, дополнительное давление оказывает отмена льгот по НДС для части банковских операций. Все это увеличивает издержки банков и приводит к сокращению процентных выплат клиентам.
Как следствие, вклад перестает быть инструментом заработка. Россияне все чаще используют его исключительно для сохранения средств.
«При этом полагаться только на депозиты в 2026 году становится не совсем эффективно», — подчеркнула Замалеева.
На этом фоне, по ее словам, растет интерес к облигациям. Речь идет прежде всего о государственных и надежных корпоративных бумагах. Они позволяют зафиксировать доходность выше вкладов и получить выгоду при дальнейшем снижении ставок.
Аналитик также указала на фонды облигаций и денежного рынка. Она подчеркнула, что для части инвесторов подойдут даже защитные активы. В том числе золото.
Ранее эксперт проекта НИФИ Минфина Мария Иваткина рассказала, как жить на проценты. По ее словам, для этого понадобятся значительные накопления. Так, например, доход порядка 50 тысяч рублей в месяц принесет депозит в пять миллионов рублей.