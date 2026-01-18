Климатолог рассказал, насколько повысится средняя температура через 50 лет

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Средняя температура вырастет минимум ещё на 2,5 градуса к 2076 году, а её рост за 100 лет наблюдений может составить более 5 градусов, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
Ранее ученый рассказал РИА Новости, что сжигание ископаемого топлива стало серьезным фактором ускорения изменения климата примерно 50 лет назад, поэтому Росгидромет считает тренды на потепление с 1976 года.
«За полвека в России потеплело на 2,5 градуса, а к концу века, наверное, еще столько же добавится, то есть в сумме прибавится 5 градусов как минимум. Может быть и больше, но это зависит от действий человечества и того насколько быстро будем переходить на низкоуглеродные и на безуглеродные источники энергии», — сказал Кокорин.
В субботу климатолог рассказал РИА Новости, что температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет. При этом, он отметил, что средняя температура в РФ изменилась сильнее, чем в остальном мире примерно на один градус.